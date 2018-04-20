Ринок праці Запорізької області

Станом на 20 квітня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,9 тис. осіб, з них 13,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 20 квітня 2018 року – 1621 одиниця (у м. Запоріжжі – 1057 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 12 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку квітня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 154 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 240 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.