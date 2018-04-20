У Запорізькому національному університеті провели пробне ЗНО з іноземних мов для вступників до магістратури

Враховуючи новації вступної кампанії 2018 року, освітяни ЗНУ потурбувалися про якнайґрунтовнішу підготовку випускників бакалаврату до вступу до магістратури і провели безкоштовні пробні тренінги із зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних для студентів-бакалаврів. Перевірити рівень своїх мовних компетентностей із англійської, французької та німецької мов виявили бажання близько 300 осіб як із ЗНУ, так і з інших вишів міста Запоріжжя й області.
Коментуючи перебіг пробного тренінгу, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ЗНУ Олександр Гура зазначив: «Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – результат постійної тісної співпраці ЗНУ з Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості освіти. Висококваліфіковані викладачі факультету іноземної філології ЗНУ, взявши за основу завдання ДРЦОЯО (рівень складності, типи тощо) розробили оригінальні авторські завдання із англійської, німецької та французької мов. Вони перевірять зашифровані конкурсні роботи та 15 травня результати участі вступників до магістратури оприлюднять на сайті вишу».
У ЗНУ також на базі Центру інтенсивного вивчення іноземних мов для охочих поглибити рівень володіння іноземною мовою задля успішного складання ЗНО й подальшого вступу до магістратури діють курси. Тут майбутніх абітурієнтів формують у групи, де будуть навчати іноземній мові за ефективними програмами.
Довідка:
Нагадаємо, що цього року вперше в Україні, згідно з Умовами прийому-2018, для випускників бакалаврату при вступі на 9 спеціальностей магістратури: 081 «Право», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 242 «Туризм» і 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» вступні випробування будуть проводитися у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань. Тож посилення мовних компетентностей вступників до магістратури – нова форма роботи з абітурієнтами для Запорізького національного університету.
Прес-служба ЗНУ