В Управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області змінився номер телефону довіри. Якщо вам відомі факти порушення діючого законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного і комунального майна підприємствами, установами та організаціями, випадки можливих корупційних або інших неправомірних дій (бездіяльності) та рішень посадових осіб органів Держаудитслужби при здійсненні ними своїх повноважень, повідомляйте про це за телефоном довіри (061) 233-05-69.
Крім того, повідомляємо номери телефонів довіри Східного офісу Держаудитслужби (м.Дніпро) – (056) 722-22-65 та Держаудитслужби України (м.Київ) – (044) 425-80-30.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області