Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з представниками регіональних ЗМІ України. Голова Уряду відповів на запитання журналістів, які стосувалися різних сфер роботи Кабінету Міністрів України, розвитку регіонів.
Торкнувся Володимир Гройсман і питань розвитку окремих міст, зробивши особливий акцент на Запоріжжі. Прем’єр-міністр висловив свою думку щодо будівництва нового пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту «Запоріжжя».
На думку Володимира Гройсмана, рішення про будівництво є правильним, при цьому значна роль у його прийнятті та реалізації належить міському голові Запоріжжя Володимиру Буряку. Голова Уряду у свою чергу, розуміючи важливість цього проекту, допомагає Запоріжжю у вирішенні організаційних питань на рівні центральної влади.
– У вас дуже прогресивний, господарський мер. Він сам почав будувати цей аеропорт. Дійсно, я як Прем’єр-міністр допомагаю йому в цьому всіма необхідними рішеннями. Але він молодець, я про це йому кажу в очі, і можу сказати сьогодні публічно, – заявив Володимир Гройсман.
Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» вже кілька років знаходиться у комунальній власності міста. Було розроблено міську програму розвитку аеропорту, яку свого часу презентував міський голова Володимир Буряк. Одна з її складових – будівництво нового пасажирського терміналу. Роботи розпочалися у грудні минулого року та розраховані на два роки. Будівництво фінансується з міського бюджету, хоча періодично звучать висловлювання про недоцільність фінансування такого об’єкту, адже у міста є більш важливі програми.
– Для регіону це колосальна перспектива, у тому числі і для розвитку всієї національної економіки. Люди будуть більш мобільні. Буде більше авіаперевезень. Взагалі Україна зараз стрімкими темпами зростає по авіаперевезенням…Регіональні аеропорти також розвиваються. Лоукости заходять, – зазначив Володимир Гройсман.
Володимир Гройсман назвав будівництво нового терміналу аеропорту колосальною перспективою для Запоріжжя
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з представниками регіональних ЗМІ України. Голова Уряду відповів на запитання журналістів, які стосувалися різних сфер роботи Кабінету Міністрів України, розвитку регіонів.