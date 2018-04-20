За добу на території області рятувальники ліквідували 3 пожежі в екосистемах

За добу до Служби порятунку «101» надійшло 3 повідомлення про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 0,133 га. На ліквідацію лише цих займань залучались 3 одиниці техніки та 7 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували 3 пожежі на території приватних домоволодінь
19 квітня о 04:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Сисоєва в с. Орлівка Приморського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна споруда на загальній площі 54 кв. м.
О 04:48 вогнеборці локалізували пожежу, а о 05:50 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Того ж, дня о 06:16 по вул. Чубарева в смт. Андріївка Бердянського району сталася пожежа на території приватного домоволодіння.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна споруда та дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 27 кв. м.
О 06:35 вогнеборці локалізували пожежу, а о 06:55 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Як з’ясувалося під час пожежі господарі знаходилися дома. Побачивши дим із вікна прибудови, викликали рятувальників. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
В цей день о 10:50 по вул. Горького в смт. Веселе сталася пожежа. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одноповерхова надвірна споруда загальною площею 24 кв. м.
Об 11:00 вогнеборці локалізували пожежу, а об 11:55 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Причина пожежі встановлюється.
Внаслідок пожеж ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.