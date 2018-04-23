Учасники Бердянського сальса-клубу «Корасон» взяли участь у міжнародному флешмобі Rueda de Casino. Це флешмоб з танцю сальса, який проходить у всьому
світі.Учасники акції з шкіл соціального латиноамериканського танцю виконують руеду – особливий, кубинський по походженням, різновид танцю сальса. На центральній площі курортного містечка зібралися десятки представників танц-клубу. Їх підтримали місцеві жителі. Відео-ролик з флеш-мобом бердянці виклали в Ютубе і на сайті світового флешмобу. Таким чином, танцюристи обмінюються досвідом і заряджають себе та оточуючими позитивом. Нагадаємо, 29 квітня, у неділю – Міжнародний день танцю для всього танцюючого світу – театрів опери та балету, сучасних танцювальних труп, ансамблів сучасного бального та народного танцю і інших, як професійних, так і самодіяльних артистів. Міжнародний день танцю відзначається з 1982 року за рішенням ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана Жоржа Новера, реформатора та теоретика хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як «батько сучасного балету».
Бердянськ танцює сальсу
Учасники Бердянського сальса-клубу «Корасон» взяли участь у міжнародному флешмобі Rueda de Casino. Це флешмоб з танцю сальса, який проходить у всьому