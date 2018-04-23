Працівники підприємств “Запоріжсталь”, “Запоріжвогнетрив”, Запорізького ливарно-механічного заводу і мешканці міста Запоріжжя провели традиційну екологічну акцію “Чисте місто”, упорядкувавши міські парки і сквери в різних районах міста. Головною локацією екологічної акції став парк Металургів, який починаючи з 2018 року носить ім’я Героя України, почесного громадянина Запоріжжя, генерального директора “Запоріжсталі” (1986-2012 рр.) Віталія Сацького. Тут волонтери прибрали сміття, пофарбували лавочки і урни, малі архітектурні форми, впорядкували клумби, висадили нові дерева і кущі. Масштабні суботники пройшли також у Заводському районі міста. Зокрема, на території “Запоріжвогнетриву” висадили близько 200 дерев і чагарників. Співробітники Запорізького ливарно-механічного заводу встановили новий зупиночний комплекс біля прохідної свого підприємства. А на острові Байда молодіжна організація “Запоріжсталі” привела в порядок базу відпочинку “Бригантина”. Загалом у волонтерській екологічній акції “Чисте місто” взяли участь понад 500 осіб.