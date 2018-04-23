Дубова алея на честь захисників

На території Національного заповідника «Хортиця» відбулася акція вшанування пам’яті загиблих учасників АТО, під час якої було висаджено 600 дубів. В акції взяли участь небайдужі запоріжці, а також представники родин загиблих під час сучасної визвольної війни на Донбасі українських військових з усієї України, в їх числі – з Київської, Харківської, Полтавської областей та інших регіонів. Саджанці дубів передали литовські волонтери. Усього вони придбали 2100 дубів для висадки на Хортиці, основна частина яких буде розсаджена восени по всьому острову. Ця акція проводилася на Хортиці в рамках українсько-литовського проекту, який об’єднав ветеранів, представників громадськості та політиків обох країн. Учасники акції засадили дубинки ділянку Хортиці, в районі повороту до колишньої дитячої табору «Чайка». А після роботи вони побували на ярмарку народних майстрів, відвідали туристичні об’єкти Хортиці та долучилися до цікавих народних розваг. А ввечері, о 20:00, біля нової дубової алеї відкрили пам’ятний знак на честь загиблих героїв АТО.