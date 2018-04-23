Юліана Козаченко: “Запорізькі підприємства зі своїх прибутків перерахували до бюджету 341 мільйон податку”

З початку року підприємства Запорізької області перерахували до державного бюджету 297,6 мільйона гривень податку на прибуток (без врахування показників великих підприємств). Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, порівняно з минулорічними показниками надходження цього податку збільшились на 90 мільйонів або на 43 відсотка.
Бюджети місцевих громад регіону отримали майже 44 мільйони гривень податку на прибуток, що на 12,7 мільйона або на 40,7 відсотків більше ніж торік. Тобто загальна сума надходжень склала 341,5 мільйона гривень. З неї 60 відсотків забезпечили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя, сплативши до бюджетів 204,3 мільйона гривень податку. Підприємства, які обслуговуються в зоні діяльності Мелітопольського управління ГУ ДФС області, перерахували 39 мільйонів, Бердянського управління – 33,8 мільйона, Пологівського – 10,5 мільйона та Вільнянського управління – 10,6 мільйона гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області