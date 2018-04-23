Конкурс “Учитель року – 2018”

Завершився обласний етап Всеукраїнського щорічного конкурсу «Учитель року – 2018» з української мови та літератури, німецької мови, фізики та фізичної культури. У першому турі конкурсу взяли участь 255 учителів, а на участь в обласному турі подали матеріали 73 педагогічних працівники, які представили свої творчі досягнення, ефективні інноваційні технології навчання, обмінювалися ідеями, підходами, новими поглядами на викладання навчальних предметів. За підсумками визначено переможців конкурсу, які удостоєні звання «Учитель року – 2018»: викладачка української мови та літератури Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вільнянської районної ради Катерина Шабаль; викладачка німецької мови Запорізької гімназії № 45 Запорізької міської ради Дар’я Яременко; вчитель фізики Матвіївського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу «Всесвіт» Вільнянської районної ради Денис Полевіченко; вчитель фізичної культури Мелітопольського навчально-виховного комплексу № 16 Мелітопольської міської ради Лариса Кириленко. Переможців та лауреатів обласного туру нагородили дипломами та грошовими преміями.