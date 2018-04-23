Крок у велике творче майбутнє юні запоріжці зробили із «Запорізькою правдою»

В рамках святкування 100-річчя газети «Запорізька правда» за підтримки обласної організації Національної спілки журналістів України у Запоріжжі відбувся регіональний відбірковий тур ХІ Всеукраїнського благодійного фестивалю-конкурсу «Талановиті діти України». Свою творчість на великій сцені показали дітлахи, позбавлені батьківської опіки, та діти з обмеженими фізичними можливостями, обдаровані різноманітними талантами. Майже 300 юних учасників віком від 6-ти до 18-ти років, понад 20 творчих колективів з усіх куточків області, реалізували свою мрію бути артистами у таких номінаціях: вокальне мистецтво; театральне мистецтво; інструментальна музика; хореографічне мистецтво; художня гімнастика; акторська майстерність. Для більшості участь у таких заходах стає квитком у велике творче життя, підтверджують організатори. Адже окрім дипломів і цінних подарунків, переможці конкурсу отримують можливість виступити у столиці на національному конкурсі і побувати на майстер-класах у провідних діячів естрадного мистецтва України, художників, скульпторів, народних майстрів. Також щорічно п’ять переможців конкурсу із числа старшокласників отримують сертифікати на вступ до Запорізького музичного училища ім. Платона Майбороди від його директора Сергія Пелюка. І це прекрасний старт для дітей, які не можуть сподіватись на допомогу батьків. Аде у музичному училищі вони отримають і місце у гуртожитку, і стипендію, і прекрасну спеціальність музиканта чи вокаліста, яка забезпечить їм можливість самостійно облаштувати своє життя.
– Ведучим нинішнього конкурсу став його колишній учасник і переможець Сергій Алексєєв, вихованець Молочанського інтернату, – розповіла організатор фесту – віце-президент всеукраїнської громадської організації «Талановиті діти України» Людмила Писковська. – У далекому 2006 році Сергій вперше вийшов на сцену у складі шкільного ансамблю. Ставши переможцем, він побував у Києві, виступав там на столичному сценічному майданчику, спілкувався із провідними музикантами і вокалістами. А нині він студент Дніпровського коледжу мистецтв.
Серед учасників і 17-річний Ілля Лук‘яненко — вихованець Запорізького Січового колегіуму. За плечима хлопця чимало перемог та здобутків, зокрема, першість у Всеукраїнському конкурсі читців, що проходив у Львові. На фестивалі хлопець зачитавуривок з історичного роману у віршах Ліни Костенко “Берестечко”.
Найкращу програму яскравих виступів представили учасники і творчі колективи таких навчальних закладів: «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів, «Кам’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія», Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Світанок», «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів», Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» , «Новомиколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Паросток», «Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів», «Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів», «Вільнянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1», «Терпіннівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР.
Переможці фестивалю отримали Гран-прі, дипломи, подарунки від спонсорів та інші нагороди. Найкращі учасники будуть представляти Запорізький край на Міжнародному фестивалі «Талановиті діти України». В їх числі Мисін Микита, учень 1-А класу Запорізької школи-інтенату №1. Хлопчина здобув найвищу нагороду фестивалю – Гран-прі у номінації «вокальне мистецтво» та отримав запрошення на Всеукраїнський фестиваль дитячої художньої творчості у м. Київ.
Спецприз від «Запорізької правди», унікальне намисто, яке виготовила власноруч запорізька майстриня хенд-мейд прикрас з муранського скла Тетяна Іспандярова, отримала Софійка Кащенко із Запорізької спеціальної школи-інтернату “Світанок”. Велику сцену дівчинка підкорювала піснею під назвою “Мама”. У слухачів в залі бриніли сльози на очах, коли вона співала. Дівчинка із багатодітної родини, яка мешкає у Біленькому Запорізького району. У «Світанок» малу Софійку привела мама. Сподіваємось, виступ у конкурсі стане для неї відповідним мистецьким трампліном, а прекрасне намисто – щасливим талісманом.
Редакція газети «Запорізька правда» і організатори фестивалю щиро дякують за підтримку талановитих дітей генеральному спонсору фестивалю – ТОВ “Прогрес-Авто”, керівник Олексій Кравчун, а також українсько-іспанському ТОВ «Врожай», керівник Олексій Пучков та Запорізькій кондитерській фабриці, керівник Сергій Пшигоцький – за надані для дітлахів солодощі – круасани, цукерки та печиво, ТОВ “КІДДІСВІТ”, керівник Павло Овчинников, – за чудові іграшки для учасників і переможців. Допомогу в організації та проведенні конкурсу надали компанія «Момент», керівник Кристина Нікіфорова, ресторан «Інтурист», керівник Мар’яна Демченко, депутат Запорізької міської ради Володимир Кальцев.
Особлива подяка в проведенні та підтримці фестивалю колективу Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості і особисто директору Людмилі Маринюк, а також
департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та обласному центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді Запорізької обласної ради.
Валерія Юстинюк, Олександр Максимов (фото)