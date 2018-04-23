Майбутнім журналістам розкрили секрети газетної справи

У редакції газети «Запорізька правда» на зустрічі із першокурсниками факультету журналістики Запорізького національного університету керівник видання Наталя Зворигіна здивувала своїх молодих колег твердженням, що журналістика – це не професія, а спосіб життя.
Ознайомившись з реаліями виробництва газети, гості зрозуміли, про що саме йдеться. Адже в умовах дигіталізації інформації, переходу її у електронний формат значно пришвидшуються процеси створення і передачі новин. Разом з тим, набувають нових ознак і традиційні газетні жанри – інтерв’ю, нарис, аналітична стаття. Суттєво змінюються і різняться підходи до виробництва ілюстрацій для друкованої (принта) та електронної версій видання. Зазвичай сьогодні газетяр – це і писака, і фотокор в «одному флаконі». Що потребує все більше віддачі від журналіста, охоплює все більше його часу, а отже професія стає його життям.
Учасники зустрічі обговорили і питання модернізації, осучаснення друкованої версії «Запорізької правди». Зійшлися на думці, що друковане видання, попри тотальну «інтернетизацію», все ж має попит, і нинішня версія «Запорізької правди» відповідає сучасним стандартам і за формою, і за наповненням. Втім, процес удосконалення газетного формату не має кінцевої точки. Тому триватиме й надалі, щоб забезпечити читачів і передплатників якісним інформаційним продуктом.
На завершення зустрічі Наталя Зворигіна зробила студентам заманливу пропозицію.
– Сучасні ЗМІ потребують свіжих творчих сил. Наша газета – не виключення. Вчіться добре, ефективно опановуйте фахові знання і навички. За результатами навчального року кращих із вас я запрошу на літню практику, – пообіцяла редакторка.
Олександра Воронцова, Олександр Максимов(фото)