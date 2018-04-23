Меморіал героям-чорнобильцям: життя перемагає

26 квітня, ми згадуємо Чорнобильську трагедію. Вибух, що стався на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986року, був настільки потужним, що забруднення розповсюдилося на значні ділянки території Радянського Союзу, які наразі входять до складу Білорусі, України та Росії. За офіційними повідомленнями, відразу після катастрофи загинула 31 людина, а тисячі ліквідаторів, які брали участь у гасінні пожеж і розчищенні, отримали високі дози радіації.
Згідно з офіційними даними, радіоактивному опромінюванню піддалися майже 8 400 000 мешканців Білорусі, України та Росії, що перевищує чисельність населення Австрії.
Забруднено близько 155 000 кв.км території, що складає майже половину загальної площі території Італії. Сільськогосподарські угіддя площею майже 52 000 кв.км, а це більш ніж площа території Данії, забруднені цезієм-137 і стронцієм-90 з періодом напіврозпаду в 30 і 28 років, відповідно. Майже 404 000 людей були переселені, проте мільйони як і раніше живуть в умовах, коли залишкова дія радіації, що зберігається, створює цілу низку небезпечних наслідків.
В пам’ять про цю страшну трагедію у Запоріжжі встановили меморіал героям-чорнобильцям.
Пам’ятник встановлено на місці знесеної статуї «Тривожна молодість» на з’їзді з «дамби» між вулицею Гагаріна і площею Пушкіна.
Меморіал являє собою величезну металевий кулю, встановлений на похилій площині, облицьованої чорним гранітом. Над кулею розташований металевий портал.
За задумом скульптора Рубена Оганесяна і головного архітектора Вадима Петренка, куля символізує атом, що вирвався з під контролю, але був зупинений. Чорний граніт – випалену землю, а портал розділяє час на до і після трагедії.
Поруч з комплексом встановлять пам’ятний напис, потужне освітлення, розіб’ють клумби.
Нині меморіальний комплекс вже практично завершений. Втім, будівельники ще повернуться на об’єкт, щоб повісити на перфоровані ворота зі сталі символ майже всіх пам’ятників ліквідаторам ЧАЕС – залізний дзвін. З такою ідеєю доповнення комплексу виступили чорнобильці з ініціативної групи.
Олександра Воронцова