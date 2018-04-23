Молебень за утворення Єдиної Помісної Української Церкви

22 квітня, бійці військової частини 3029 Національної гвардії України молились за утворення Єдиної Помісної Української Церкви в Храмі Покрови Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Київського Патріархату, що розміщений на Запорізькій Січі.
Кожну неділю капелан військової частини 3029 ієрей Віктор Ткач проводить Божественну службу у храмі на Хортиці для військовослужбовців та всіх бажаючих. В цю неділю керуючий Запорізькою єпархією єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій разом із ієреєм Віктором Ткачем провели молебень за надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.
Гвардійці разом із прихожанами молилися та ставили свічки за мир, спокій та за здоров’я своїх близьких. На завершення служби, отець Віктор причастив всіх бажаючих військовослужбовців та прихожан, і помолився за Україну.
«Наша держава вже 27 років є незалежною та суверенною, проте не має єдиної незалежної церкви в країні, тому я підтримую ініціативу Президента України Петра Порошенка, який звернувся до Вселенського Патріарха щодо автокефалії Православної церкви в Україні…» – поділився капелан військової частини 3029 ієрей Віктор Ткач.
старший солдат Дмитро Кравчук