Охорона громадського порядку під час футбольного матчу

22 квітня, військовослужбовці військової частини 3029 Національної гвардії України, разом з працівниками правоохоронних органів, охороняли громадський порядок на стадіоні «Славутич-арена» під час футбольного матчу між командами Луганської «Зорі» та командою «Маріуполь».
Запеклий матч завершився з рахунком 3:1 на користь луганської «Зорі». Не зважаючи на невелику кількість вболівальників, матч був дуже емоційним та бурхливим. Фанати гучно підтримували та з захопленням слідкували за грою улюблених команд на футбольному полі. Натомість правоохоронці та військовослужбовці пильно та злагоджено несли службу, задля недопущення порушень Закону та громадського спокою.
«Завдання з забезпечення громадського порядку під час футбольного матчу виконано успішно. Вдячний всім за службу…» – висловив черговий військових нарядів 9-го полку оперативного призначення НГУ старший лейтенант Михайло Мандзій .
старший солдат Кравчук Дмитро