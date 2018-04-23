ПРЕС-АНОНС

25-26 квітня 2018 року
Експертна юридична служба за підтримки Міністерсва юстиції України запрошує прийняти участь у “Всеукраїнському правовому диктанті”,
який одночасно буде проходити в 24-х областях України.
Понад 30 міст України в 24 обласних центрах приймуть участь в проекті!
«Всеукраїнський правовий диктант» – унікальний проект, призначення якого дослідити рівень правової грамотності громадян України, які представляють різні вікові групи, а також показати суспільству, що власна правова безпорадність є вельми небезпечною та має наслідком серйозні фінансові та моральні витрати. Проект дає можливість кожному, хто бажає, пройти тестування та отримати результати своїх індивідуальних знань в області права. За підсумками проекту будуть сформовані пропозиції для державних органів влади, що дадуть можливість суттєво підвищити рівень правової грамотності громадян України. Кожен громадянин зможе перевірити свій рівень правової грамотності з 5-ти публічних галузей права: сфера фінансів, сфера здоров’я, соціальна сфера, особиста сфера, безпека. За результатами проекту буде створена загальна карта правового населення України.
Проект підтримують:
Сергій Васильцов – Начальник Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області:
«На мій погляд, правовий диктант – це унікальний соціальний експеримент, який, наче лакмусовий папірець, проявляє реальний рівень правової грамотності громадян України та виявляє найбільш гострі проблеми у сфері правової обізнаності населення. А коли знаєш “ворога” в обличчя – його набагато легше здолати. Тож цей проект дає змогу не лише виявити найбільш слабкі місця українців у правознавчій галузі, але й сформувати максимально ефективну стратегію в напрямку підвищення рівня правової грамотності громадян України»
Наталя Богомолова – Голова Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області:
«Я підтримую проект «Всеукраїнський правовий диктант» тому, що він привертає увагу кожної людини до розуміння необхідності знати свої права та механізми їх реалізації, дає можливості осягнути рівень власної правової свідомості та дізнатися яким чином можна бути більш впевненим у своїх діях в різних сферах життя суспільства»
Олексій Біленко, Руслан Балковий – адвокатське об’єднання «Біленко, Балковий та партнери»:
«Ми вважаємо, що «Всеукраїнський правовий диктант» допоможе проаналізувати рівень індивідуальних правових знань різних вікових груп населення та надасть певний вектор у подальшій роботі. Мета цього заходу, насамперед, це покращення право-освітницької роботи з населенням з метою захисту та відстоювання їх прав самостійно, як на початковому етапі виникнення порушень або погіршень становища так і процесі їх відновлення»
Ольга Лях – директор ТОВ «Консалтингово-правова группа «Діалог», судовий експерт за економічною спеціальністю – дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності:
«Правова обізнаність – це певний рівень захищеності та комфорту у різних життєвих ситуаціях. Вважаємо для себе необхідним підтримати ініціативу та долучитися до «Всеукраїнського правового диктанту», який направлений звернути увагу на важливість підвищення рівня правової обізнаності населення, в тому числі і юного покоління, на розуміння громадянами застосування своїх знань, навичок при захисті своїх прав»
Олена Дємєнєва – представник Секретаріату Верховної Ради України в Запоріжській області, член Союзу юристів України, член Координаційної ради молодих юристів при ГТУЮ в Запоріжській області:
«Я підтримую «Всеукраїнський правовий диктант», оскільки він є складовою підвищення загального рівня правової культури населення, що є безумовним фундаментом позитивних змін в Україні»
Інноваційний аспект проекту цього року – #правовийдиктант для школярів-старшокласників
«Хочу зазначити, що анкетування з викладенням ситуаційних завдань розроблено компанією Експертна юридична служба додатково. Ми з Вами всі прекрасно розуміємо, що одним із аспектів всебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре навчаючись, не знає свої права та закони. А тим паче, коли мова йде про наших дітей, наше майбутнє! Старшокласники України матимуть змогу відповісти на ряд простих запитань (десять), що дасть їм можливість зорієнтуватись і вирішити для себе чи знають вони свої права, визначені законодавством України», – Лариса Безуглова, Керівник проекту в Україні.
Просимо ознайомитися з анонсними відеороликами:
1. https://www.youtube.com/watch?v=TthGad8Ucew
2. https://www.youtube.com/watch?v=yLjiwPkeT4k
Участь у проекті безкоштовна!
Більш детально про проект: https://www.facebook.com/events/402139126967058/
Реєстрація учасників проекту: www.vpd.in.ua
Он-лайн проходження диктанту 25-26 квітня (з 8:00 25.04 до 24:00 26.04)
Акредитація ЗМІ до 18:00 25.04.2018
за тел. (097) 521-50-46/ bonnik_2006@ukr.net
(Наталя Богомолова – Координатор проекту в м. Запоріжжя)