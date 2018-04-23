Річниця геноциду вірмен

По ініціативі вірменської діаспори та Вірменської Апостольської Церкви у Запоріжжі пройшла акція з озеленення парку «Трудової Слави» та посадки алеї, присвяченої 103-ї річниці пам’яті жертв Геноцид вірмен 1915 року. Було закуплено і висаджено у грунт 103 дерева. В акції взяли участь близько 50-ти сімей. А в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці пройшла ІІІ науково-практична конференція «Злочин без покарання», організована Запорізькою вірменською молодіжною організацією «УРАРТУ» за підтримки Союзу вірмен Запорізької області. Під час конференції учасники обговорили історичний, політичний та соціальний аспекти трагедії та їх наслідки у сучасному світі. Організатором та модератором конференції виступила юристка Вардуі Сирунян, яка також підготувала наукову роботу по темі конференції та виступила з доповіддю.