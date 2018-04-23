Театральний фест

У центрі дитячої та юнацької творчості в Бердянську пройшов театральний фестиваль “Персонажі – 2018”. Організаторами виступили відділ освіти, центр дитячої та юнацької творчості та «Майстерня театру та кіно 16/4». Особливістю цьогорічного фесту є й те, що журі у “Персонажів” немає, організатори поставили за мету влаштувати дружню зустріч театралів Бердянська, аби кожен зміг повністю розкрити свої таланти на сцені. 16 театральних гуртків зі шкіл та позашкільних закладів міста показали свої міні-вистави: відомі казки, улюблені монологи і навіть серйозні теми про війну. Відкриття фестивалю супроводжувалось піднесеним настроєм юних театралів та бажанням здивувати глядача. Фестиваль тривав чотири дні. Родзинкою фесту стала прем`єра двогодинної вистави “Дивна місіс Севідж”, яку поставив театральний колектив філії ЦДЮТ “Дружба”.