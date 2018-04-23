Щорічний благодійний телемарафон «Пам’ять» вийшов на старт. Нині він відбудеться в регіоні 19-й рік поспіль. За інформацією Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, в області на обліку перебуває 49134 ветерани війни, серед них 2998 інвалідів війни, у тому числі 280 інвалідів АТО. Безпосередніх учасників бойових дій Другої світової війни налічується 1741 особа. Підбити підсумки благодійного телемарафону «Пам’ять» заплановано 4 травня у приміщенні Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені В.Г. Магара, де зберуться близько 700 ветеранів війни з міст, районів та об’єднаних територіальних громад області.
Допомогти нашим захисникам можна вже сьогодні. Грошові внески приймаються на поточний рахунок: «Запорізька обласна організація ветеранів України», розрахунковий рахунок № 26007012102758, код ЄДРПОУ 20491359, МФО 300023, ПАТ «Укрсоцбанк» м. Запоріжжя з позначкою «Благодійний внесок у фонд телемарафону «Пам’ять», повною назвою підприємства, організації, установи, благодійника із зазначенням міста та району.
Промислові товари приймає обласний Фонд милосердя та здоров’я: м. Запоріжжя, 69035, вул. Незалежної України, 51; телефон-факс: (050) 173-73- 49, (067) 739-39-63, електронна адреса: fondmz@gmail.com
Продукти харчування приймає обласна організація Товариства Червоного Хреста: м. Запоріжжя, 69063, вул. Поштова, 4-а; телефон-факс: (061) 224-43-28; телефони: (061) 764-28-92; (061) 764-25-82; електронна адреса: redcross.zp@gmail.com.
Штаб телемарафону працює за адресою: м. Запоріжжя, 69063, вул. Олександрівська, 48, контактні телефони (061)224-41-52, (0612) 63-35-55; (061) 764-40-11; (061) 764-22-78; (061) 283-07-46, телефон-факс:(061)224-41-52, електронна адреса: zahist@zp.ukrtel.net , gerasimenko.dszn@gmail.com; zposv@ukr.net
ТЕЛЕМАРАФОН «ПАМ’ЯТЬ-2018»
Щорічний благодійний телемарафон «Пам’ять» вийшов на старт. Нині він відбудеться в регіоні 19-й рік поспіль. За інформацією Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, в області на обліку перебуває 49134 ветерани війни, серед них 2998 інвалідів війни, у тому числі 280 інвалідів АТО. Безпосередніх учасників бойових дій Другої світової війни налічується 1741 особа. Підбити підсумки благодійного телемарафону «Пам’ять» заплановано 4 травня у приміщенні Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені В.Г. Магара, де зберуться близько 700 ветеранів війни з міст, районів та об’єднаних територіальних громад області.