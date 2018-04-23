Тренінг. «Лізинг: особливості послуги та переваги для клієнта»

Сучасний світ вимагає більш ефективних методів ведення бізнесу. Для того, щоб організувати будь-яке виробництво товарів, надання послуг, виконання робіт або розширити масштаби вже розпочатої справи потрібні певні витрати. Дістати у своє розпорядження нові робочі машини, обладнання можна двома способами – придбати чи взяти в оренду. Придбання тих чи інших потужностей можливе тільки тоді, коли покупець має достатні власні кошти або отримає довгостроковий кредит у банку.
Більшість суб’єктів підприємницької діяльності в Україні не можуть ні виділити кошти для інвестицій, ні взяти в кредит, бо не спроможні забезпечити його заставою, а за інших умов банки кредитів не надають. Тому, одним із найбільш ефективним і гнучким інструментом для підприємців у вирішенні таких питань може бути лізинг. Наприклад, в 2017 році лізингові компанії – учасники Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» профінансували малий та середній бізнес на суму понад 10 млрд грн, при цьому понад 30% це лізинг сільськогосподарської техніки та обладнання. Крім того, з 82 тисяч нових автомобілів, які були продані в Україні в 2017 році, кожен 9й автомобіль був оформлений в лізинг.
Лізинг надає реальну можливість бізнесу, особливо малому та середньому, оновлювати свої основні фонди, підвищувати конкурентоспроможність продукції, що випускається, знижувати податкові і оперативні витрати.
Про це говорили фахові експерти проекту USAID “Трансформація фінансового сектору” під час тренінгу для представників малого та середнього бізнесу: «Лізинг: особливості послуги та переваги для клієнта», який відбувся у м. Запоріжжя 18 квітня 2018 року за підтримки ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» та в співпраці з Асоціацією «Українське об’єднання лізингодавців».
Даний тренінг зосереджений саме на практичних інструментах та прикладах залучення коштів для розвитку бізнесу малих та середніх підприємств, а тому був корисним тим, кого цікавить наступне:
• Як оптимізувати грошові потоки та отримати обладнання для збільшення прибутку.
• Як отримати податковий кредит на 100% вартості при сплаті лише авансу?
• Що є вигідною альтернативою банківському кредиту?
• Новий інструмент фінансування, яким користуються 43% малого та середнього бізнесу в Європейському Союзі.
• Як отримати обладнання та мати привабливий баланс для банків?
Під час тренінгу відбувалась завзята дискусія стосовно особливостей обліку лізингового обладнання та транспорту, учасники шляхом розв’язання практичних завдань оцінювали вартість лізингу для компаній та зокрема розглядали такий вид лізингу як зворотній. Завдяки тренеру-консультанту Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору” Олені Сухенко, яка має багаторічний досвід консалтингу в сфері фінансів, оцінки ризиків, кредитування та лізингу, тренінг був побудований цікаво та з використанням практичних прикладів.
За результатами тренінгу учасники погодились, що для розвитку бізнесу необхідно краще проводити аналіз та оцінку своїх фінансових можливостей та ресурсів. Лізинг дає змогу не витрачати обігові кошти на закупівлю машин та обладнання.
Учасники також зазначили, що про можливості лізингу потрібно також розповідати і в районах, для того щоб більша кількість малих виробників знала про такий інструмент для розвитку.
Про НАСДСУ
Метою діяльності Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України є сприяння покращенню добробуту сільського населення та розвитку сільської місцевості через підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок сільського населення та сільськогосподарських товаровиробників, задоволення та захист соціальних, економічних, фахових та інших спільних інтересів членів Асоціації. Додаткову інформацію про роботу Асоціації можна отримати за адресою: http://dorada.org.ua/
Сторінка в Facebook https://www.facebook.com/NAAASUkraine/
e-mail: doradaukraine@gmail.com
Про Проект «Трансформація фінансового сектору в Україні»
Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає економічну та гуманітарну допомогу різним країнам світу протягом 50 років. В Україні допомога з боку USAID зосереджується на трьох напрямках: охорона здоров’я та соціальний перехід, економічне зростання, демократія та врядування. Починаючи з 1992 року, USAID надало технічної та гуманітарної допомоги Україні на суму 1,8 млрд. доларів США. За додатковою інформацією щодо програм USAID в Україні просимо звертатися до Управління зв’язків з громадськістю та комунікацій USAID за телефоном: +38 (044) 521-5753 або завітати на наш веб-сайт: http://ukraine.usaid.gov.
Мета Проекту «Трансформація фінансового сектору» (жовтень 2016 року – грудень 2020 року) – допомогти перетворити фінансовий сектор України на прозору, справедливу та диверсифіковану систему, яка підтримує підприємства всіх розмірів та слугує потребам людей. Проект підтримує реформування фінансового сектору в Україні та надає допомогу за такими напрямами: підвищення довіри до банківського сектору; розширення доступу до фінансів у небанківському фінансовому секторі; розширення застосування електронних фінансів; реформування пенсійної системи; а також інформаційно-освітня робота з вразливими групами населення для збільшення їхнього залучення до фінансових ринків.
За додатковою інформацією щодо Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» та його діяльності, просимо звертатися до Групи Проекту з комунікацій та зв’язків з громадськістю за телефоном: +38 0442370210
Сторінка Проекту в Facebook https://www.facebook.com/FSTProject/
Про Асоціацію «Українське об’єднання лізингодавців» (УОЛ)
Створена в 2005 році як добровільний союз професійних учасників ринку лізингу, який об’єднує провідні компанії галузі на засадах партнерства, відкритості, прозорості та створення сприятливих умов для клієнта-лізингоотримувача.
Профоб’єднання є неприбутковою організацією згідно з чинним законодавством України. Асоціація активно працює над виконанням статутних завдань, спрямовує зусилля на примноження свого потенціалу, а її місією являється побудова цивілізованого , прозорого, європейського ринку лізингу в Україні.
З метою розвитку міжнародних зв’язків УОЛ вступила 2005 року до Федерації LEASEUROPE (до якої входять 47 національних Асоціацій європейських країн – 92% європейського лізингового ринку).
Асоціація ґрунтується на засадах відкритого членства – повного для професійних учасників ринку та асоційованого для нелізингових компаній. Вищим органом управління є загальні збори, а в період між ними управління справами покладено на Раду директорів Асоціації.
Компанії, що входять до УОЛ репрезентують понад 80% загальноукраїнського лізингового портфеля.
Сторінка в Facebook www.facebook.com/leasingUkraine