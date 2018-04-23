Трешовий реді-мейд: індустріальні фактори перетворити на засоби мистецтва

У Запоріжжі, на території Великого Лугу, на березі Дніпра в одинадцяте пройшов ленд-арт фестиваль «Хортиця». Нагадаємо, фестиваль стартував 10 років тому – в квітні 2008-го за ініціативою відомого запорізького митця і власника художньої галереї «Barannik» Юрія Баранніка. Щорічно організатори проводять його в різних куточках Запоріжжя. Колись це відбувалось безпосередньо на Хортиці, під Трьома мачтами, торік ювілейний 10-ий фест ленд-арту пройшов в урочищі Сагайдачного, на вул. Скельній, що на Лівому березі навпроти Хортиці. Нині організатори обрали місцем його проведення територію Великого Лугу на березі Дніпра. У заході, окрім запорожців, взяли участь художники з Києва, Львова та Дніпра.
Це відкритий фестиваль, тож будь-хто міг взяти участь і представити свій арт-об’єкт. Для цього треба було лишень завчасно подати оргкомітету опис своєї художньої ландшафтної інсталяції. Організатори прагнули створити відкритий майданчик для творчості не тільки для художників, а й для аматорів, які випробовують себе в реді-мейд. Авторство художника чи письменника, котрий використовує реді-мейд, полягає в переміщенні предмета з нехудожнього простору в художній, завдяки чому предмет відкривається з несподіваного боку, в ньому проступають непомічені поза художнього контексту властивості. Єдина умова – не нашкодити природі і не пропагувати в інсталяціях насильство. Задекларовану екологічність фесту його організатори і прихильники підтвердили справами. Напередодні фестивалю вони провели тут суботник – повністю прибрали територію.
– Ми повністю відмовляємося від споживацького підходу, коли є глядач, а організатор мусить йому щось показувати. Люди можуть приходити, дивитися на інсталяції, та розуміти їх по-своєму. Це свято творчості без майстер-класів, оцінок, де кожен може робити все, що йому завгодно. Свобода творчості, – пояснив організатор заходу Юрій Баранник.- З огляду на те, що наше місто індустріальне, виходить трохи «трешовий» варіант ленд-арту, коли труби, троси, переносяться в природу.
Темою фестивалю нинішнього року було обрано «Створення фотозони». Тож учасники постаралися і представили оригінальні інсталяції. Тут можна було побачити і незвично поголену собаку, і дзеркальний портал, і м’які різнокольорові деревні гриби, і дерево в дереві, і дерева з руками, і «сердешне дерево», що виросло просто із серця людини.
Як завжди, крім арт-об’єктів, тут було багато спілкування, музики і поезії.
За результати нинішнього фесту вийде фото-каталог інсталяцій. А організатори вже обмірковують, де саме і за якою темою проведуть наступний.
– В Україні набереться всього п’ять гучних ленд-арт фестивалів. Наш – один з них, – зазначив Юрій Баранник. – Тож митці прагнуть до нас приїхати. І ми раді їх зустрічати.
Олександра Воронцова