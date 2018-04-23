Минулої неділі у Мелітополі стартувала акція «Тиждень єврейської культури», ініційована міською єврейською громадою. На головному майдані міста пройшов танцювальний флешмоб. В наступні дні в бібліотеках районного центру відбулися:
в бібліотеці “Мальвіна” для дітей – показ історії у вигляді мультфільму та майстер-класи з арт-юдаїки за мотивами показаних мультфільмів; у бібліотеці ім. М.Горького – інтерактивна лекція-тренінг за темою «Соціальна свідомість. Написання проектів соціальної дії». Сьогодні,
26 квітня, на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького пройде науково-практична конференція «Кібуц – утопія, що стала реальністю». Початок о 12:30. А у суботу, 28 квітня, об 11:00, на мелітопольців чекатиме кулінарний батл між національними товариствами на базі вуличного університету (міський парк культури та відпочинку ім. М.Горького). Протягом тижня у вітринах Мелітопольського міського краєзнавчого музею можна споглядати виставку атрибутів еврейского побуту та книжкову виставку на базі бібліотеки ім. М. Лермонтова. Завершенням тижня єврейської культури, але не знайомства з єврейською культурою в Мелітополі, стане святковий концерт, присвячений ювілею двох організацій: Мелітопольскій міській єврейській общині та БФ «Хесед Велвеле». Концерт відбудеться у ПК ім. Т.Г.Шевченка о 13:00, а з 12:00, в холі відбудеться фотосушка, присвячена 25-річчу єврейської громади та 20-річчю партнерської організації БФ «Хесед Велвеле».
ТИЖДЕНЬ ЄВРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Минулої неділі у Мелітополі стартувала акція «Тиждень єврейської культури», ініційована міською єврейською громадою. На головному майдані міста пройшов танцювальний флешмоб. В наступні дні в бібліотеках районного центру відбулися: