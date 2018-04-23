У Вільнянському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

21 квітня о 17:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Тиха в с. Роздолля.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах будинку та надвірна споруда з дровами на площі 42 кв.м.
О 18:20 вогнеборці локалізували пожежу, а о 18:43 – повністю ліквідували. Провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного займання.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, під час виникнення пожежі господар знаходився на городі, помітивши дим та вогонь, зателефонував до рятувальників.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Від ДПД ТОВ«Агропроінвест08» залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу у квартирі
21 квітня о 21:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі по проспекту Соборний Олександрівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні речі в кімнаті на площі 10 кв.м. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. О 21:50 вогнеборці локалізували пожежу, а о 22:00 – повністю ліквідували. Під час гасіння пожежі врятовано 47 річну жінку.
На момент виникнення пожежі, в квартирі знаходився власник та його мати, яка прикута до ліжка. Чоловік виніс жінку через вікно на покрівлю прибудови. Після чого рятувальники за допомогою нош перенесли її з прибудови та передали працівникам медичної допомоги. Від госпіталізації відмовилась.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
Запорізький район: продовжуються роботи по знешкодженню вибухонебезпечних предметів часів минулих війн в с. Новооленівка
21 квітня Групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя вилучено та знешкоджено артснаряди калібру 76 мм – 27 од., 12 мінометних мін калібру 82 мм. Загалом за два дні вилучено та знешкоджено 72 вибухонебезпечних предмета часів минулих війн. Всі виявлені ВНП знищили в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Як повідомлялось раніше, 20 квітня під час земляних робіт в с. Новооленівка по вул. Полякова місцевими мешканцями виявлено підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Громадяни передали інформацію до Служби порятунку «101».
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
За добу на території області рятувальники ліквідували 12 пожеж в екосистемах
За добу до Служби порятунку «101» надійшло 12 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 0,825 га. На ліквідацію лише цих займань залучались 14 одиниць техніки та 52 рятувальника.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.