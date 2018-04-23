У Запоріжжі сезон фонтанів

У Запоріжжі запрацювали міські фонтани. Всього їх налічується 38, в їх числі улюблені запоріжцями фонтани на площі Поляка, по бульвару Шевченка, їх кілька – «каскад ДСС», «Спарені», «Серця», також «Альпінарій» та «Годинни»к, по вулиці Парковий Бульвар і у Заводському районі, озера у парку Перемоги і ландшафтному парку Вознесенівський. «фонтан Життя» на площі Маяковського і на площі Фестивальній. У сезон фонтани працюють щодня з 10 ранку до 10 вечора. Фахівці КП «Титан», які опікуються фонтанами, закликають запоріжців дбайливо ставитися до конструкцій – не ламати їх і не експериментувати з порошками. Адже це виводить з ладу дорогі насоси і зупиняє роботу фонтанів.