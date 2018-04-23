Увага, пряма телефонна лінія

Завтра, 24 квітня 2018 року, відбудеться пряма телефонна лінія, яку проводить начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Ващенко.
Громадяни можуть отримати роз’яснення відносно компетенції і стану реалізації повноважень Держаудитслужби, а також повідомити про можливі порушення діючого законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна на підприємствах, організаціях і закладах регіону.
Зателефонувавши з 10-ої до 11-ої години, на прямому зв’язку з громадянами за номером (061)233-05-69 буде спілкуватися начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Владиславович Ващенко, відповідати на ваші запитання. Чекаємо на ваші дзвінки.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області