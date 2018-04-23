ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ

З обласного військового збірного пункту у Запоріжжі призовники відправляються вірно служити Батьківщині і захищати наше мирне життя. Нинішні більше 120 юнаків служитимуть у прикордонних військах України. У навчальний центр Великі мости Львівської області вони відбуватимуть чотирма групами. Там є свій кінологічний центр, дізналися хлопці і радіють змозі опанувати професію, яка стане у нагоді і у мирному житті після служби. Адже фахівцям-кінологам сьогодні раді і у державних правоохоронних структурах, і в охоронних на приватних підприємствах. Після навчання всі солдати роз’їдуться у різні куточки країни. Служити будуть півтора року.