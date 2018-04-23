Відновлення лісового господарства

У «Пологівському лісомисливському господарстві» сіянці акації та ясеня висадили вже на двадцяти п’яти гектарах ріллі. У полі працюють два трактори і спеціальне устаткування. До весняної висадки дерев степову ділянку готували завчасно – ще з осені. Молодій порослі знадобиться догляд : обробка грунту, прополка рядків. У господарстві підтвердили — поновлювати ліс з кожним роком стає все проблематичніше. Останні 5 років підприємство майже не отримує фінансування з державного бюджету. Цього року взялися до відтворення лісових насаджень завдяки обласній програмі. Тож на степових ділянках «Пологівського лісомисливського господарства» з’являться сіянці дубу, сосни, гледичії, клену та інших дерев.