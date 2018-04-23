Запорізьке мистецтво – на Схід і на Захід

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації, заслужений працівник культури України, Владислав Мороко розповідає про основні підсумки роботи театрально-видовищних закладів:
– Завдяки підтримці Департаменту та стабільності бюджетного фінансування обласні театрально-видовищні заклади перевиконали основні показники у 2017 році у порівнянні з 2016 роком по кількості вистав та концертів на 5%, кількості відвідувачів – 15%, гастрольних та виїзних заходів – 7%, доходу від основного виду діяльності – 39%. Стабільною залишається щорічна кількість прем’єрних вистав (понад 20). Кількість концертів в обласній філармонії перевиконано на 11,5% кількість глядачів – на 61 %. У 2017 році відбулось 22 прем’єрних творчих проектів для дорослих, 16 – для дітей.
Театри області взяли участь у 12 міжнародних та всеукраїнських театральних фестивалях і конкурсах. Високу майстерність акторів та режисерів запорізьких театрів було відзначено на театральних фестивалях «Січеславна», «Феєрія Дніпра», «Мельпомена Таврії», «АRT-UKRAINE», «Амплуа». Обласний театр ляльок показав своє мистецтво на міжнародних фестивалях театрів ляльок у Миколаєві, Кропивницькому, Черкасах.
Визначною подією не тільки для нашого регіону, а й України стало відзначення 60-річчя від дня створення академічного симфонічного оркестру Запорізької обласної філармонії на сцені колонного залу ім. М. Лисенка Національної філармонії України. За творчі здобутки, вагомий внесок у розвиток національної культури та популяризацію українського музичного мистецтва надано статус академічного козацькому ансамблю пісні і танцю «Запорожці».
Поглиблюються міжнародні стосунки в галузі театрального та музичного мистецтва. У 2017 році в академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. В.Г. Магара проведено міжнародні фестивалі «Французька весна», українсько-німецький фестиваль «Місце зустрічі – Запоріжжя» спільно з Театром Магдебург (Німеччина). Академічний обласний театр юного глядача презентував своє мистецтво на Міжнародному фестивалі «Схід-Захід» у Кракові (Польща). Ансамбль бандуристів «Божена» обласної філармонії виступив на урочистому прийомі з нагоди 26-ї річниці Дня Незалежності України у Посольстві України в Республіці Білорусь (м. Мінськ).
Велика увага приділялася проведенню патріотичних заходів, на які запрошувалися учасники АТО, їхні родини, внутрішньо переміщені особи. Продовжуючи добру традицію культурного обслуговування воїнів АТО та мешканців Донецької та Луганської областей, підконтрольних Україні, обласний театр юного глядача виїздив до станиці Луганська, де показав патріотичну виставу «Україна – це ми!».
Запорізьке мистецтво – на Схід і на Захід
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації, заслужений працівник культури України, Владислав Мороко розповідає про основні підсумки роботи театрально-видовищних закладів: