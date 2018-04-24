Багатство Запорізького краю – люди, що плекають культуру

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, заслужений працівник культури України, Владислав Мороко розповідає:
– Запорізька земля здавна щедра талантами. Департамент плідно співпрацює з 9 обласними осередками національних творчих спілок України. Щорічно у виставкових залах національних творчих спілок проводиться понад 40 виставок образотворчого, декоративно-прикладного та фотомистецтва.
Продовжуються виплати 13 творчих стипендій членам обласних відділень національних творчих спілок України та літературно-мистецької премії імені Петра Ребра. Кращі майстри народного мистецтва відзначені обласною премією за розвиток культури Запорізького краю.
Департамент спільно з обласними осередками національних творчих спілок України провів обласну культурно-мистецьку акцію «Запорізькі обереги», регіональний фестиваль на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», обласний фестиваль «Поетичний травень».
Одним із головних пріоритетів роботи Департаменту є підтримка творчо обдарованих дітей та молоді, розвиток їх творчого потенціалу. Кількість дітей, які здобувають мистецьку освіту в області майже не змінилася. Все більше молоді бере участь у творчих міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Так, у 98 міжнародних, всеукраїнських конкурсах виконавської майстерності та образотворчого мистецтва брали участь 810 учнів, з них 175 учнів посіли почесне І місце. У дванадцяти обласних конкурсах, фестивалях, пленері прийняло участь 1295 учнів та 527 викладачів, з них 52 учня та 16 викладачів посіли призові місця.
Про високий рівень підготовки свідчать результати державних іспитів. Так, у 2016-2017 навчальному році 30 студентів отримали дипломи з відзнакою. У 2017 році із 91 випускника училищ продовжили навчання у вищих навчальних закладах 57 молодших спеціалістів, що становить 63 відсотки.
У 2017 році 75 відсотків учнів Запорізького музичного училища ім. Платона Майбороди вступили до ВЗН ІІІ-ІV рівнів акредитації – це найвищий показник по Україні. Гордість області – студенти музучилища Дмитро Шаламов, Данило Гончаров, Дмитро Дерік, Андрій Іванов, Карина Кусая, які стали володарями Гран-Прі на всеукраїнських конкурсах. У 22 конкурсах високого рівня область гідно представляли 46 студентів музичного училища, з них 26 посіли перше місце.
Мелітопольське училище культури згідно з критеріями Національного рейтингу якості за фінансово-економічними показниками визнано «Кращим підприємством України 2017 року». Студенти Мелітопольського училища культури Максим Притуленко та Анастасія Шпаренко отримали Золоті медалі конкурсу «EURO VISION MEDIA STAR GROUP» та взяли участь у гала-концерті в Ніцці (Франція), їхнього керівника Тетяну Сергєєву нагороджено орденом Республіки Франція «За розвиток Міжнародних відносин у галузі культури».
Наше багатство – творчий кадровий потенціал, а це понад шість тисяч працівників, які якісно забезпечують культосвітню діяльність. Свідченням цьому є відзнаки. Протягом 2017 року нагороджено: Почесними грамотами Міністерства культури України – 2 працівників культури, грамотами Міністерства культури України – 3. Орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня – 2, медаллю «За розвиток Запорізького краю» – 4, Почесними грамотами обласної державної адміністрації – 25, грамотами обласної державної адміністрації – 25, подяками обласної державної адміністрації – 46, Почесними грамотами обласної ради – 2, грамотами та подяками Департаменту – 265 осіб.
Ніна Петрівна Шинкарук отримала Почесне звання «Народний артист України», звання «Заслужений артист України» отримали два актори, «Заслужений працівник культури України» – шість осіб.
Щира дяка нашим славетним та видатним митцям, керівникам закладів, установ, творчих спілок, за їх внесок у пропаганду національної культури та культури Запорізького краю.
Багатство Запорізького краю – люди, що плекають культуру
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, заслужений працівник культури України, Владислав Мороко розповідає: