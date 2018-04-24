1.Андрій, працівник АТ “Мотор-Січ»:
-Головна умова для творчого розвитку дитини- це бажання самої дитини, та її батьків. Якщо немає бажання і мотивації до творчого розвитку, то ані гроші, ані інші матеріальні стимули не допоможуть.
2.Олена, працює в медуніверсітеті:
-По перше треба бажання до творчого розвитку. Ось мій батько був талановитим музикантом, намагався вчити мене, але в мене не було бажання до занять музикою.
3.Олександр Гапон,народний артист України:
-Діти все мають для творчого розвитку, хай тільки не лінуються. Хто хоче, той завжди доб’ється і зробить те,що треба. Для них є всі умови, головне –мир, немає того голоду, що я пережив. Все в їхній руках.
4.Віктор Плахотя, зам. міського голови м.Вільнянськ:
-Моєму синові 17 років,він майбутній баяніст. Допомогая синові здобути освіту я пройшов усі батьківські митарства ,мабуть типові для маленького містечка. Наприклад- гарний інструмент- це великий дефіцит. Коштує він дуже дорого. А ще існує дефіцит фахівців що настроюють музичні інструменти. Дуже бажана державна підтримка талановитої молоді, також потрібні меценати.
5.Олена Макєєва, медсестра:
-Майже всі умови у моїх дітей для творчості є, бажання, гарні вчителі, не вистачає лише коштів.
6.Василь Марич, пенсіонер:
-По перше треба бажання дитини та її батьків. А друге- дітей ростити, та виховувати дуже дорого.
Бліц-опитування: Чи мають наші діти необхідні умови для повноцінного творчого розвитку?
1.Андрій, працівник АТ “Мотор-Січ»: