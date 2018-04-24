Бліц-опитування: Які унікальні природні ландшафтні місця в Запорізькій області ви знаєте? Чим саме вони видатні?

1.Марина Усова, інженер:
– Заповідна балка біля села Отрадне. В мене там дача. Балка довжелезна і має свій особливий рослинний світ.
2.Сергій Собинецький, інженер по ТБ:
-Головне ландшафтне місце для мене- о.Хортиця. Скелі, ковила, Дніпро, яри. Це насолода для очей та серця.
3.Олександр Бабич, приватний підприємець:
-Є на Хортиці чудове місце- Наумова балка, мабуть найкрасивіше місце на острові, затишно, зручний підход до Дніпра, швидка течія води, пропливаючі теплоходи.
4.Віктор Стадник, вєб –дізайнер:
– Плавні біля Південного мікрорайона. Там заливи Дніпра, тиша, гарні місця для відпочинка, та рибалки
5.Володимир Златокрилець, пенсіонер:
-В мене дача в с .Канівське. Поруч Крутоярівське лісництво. Там є сосновий ліс – чудові , духмяні пахощі хвої, інколи взимку на нашу ділянку забігають дикі кабани. Гарні місця, там можно навіть заблукати.