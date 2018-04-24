Фестивальне життя Запорізького краю – зі свята на свято

За підтримки облдержадміністрації протягом року в Запорізькій області проходить понад 20 міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних фестивалів. Надовго запам’яталися запоріжцям та гостям області міжнародний театральний фестиваль «Місце зустрічі – Запоріжжя. Німецько-український театральний фестиваль», всеукраїнські фестивалі – відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Баянне коло на Запоріжжі», фестиваль духової та естрадної музики «Таврійські сурми» (м. Мелітополь), фестиваль духовної музики «БЛАГОFEST», молодіжний міжнаціональний фестиваль «Віра. Надія. Любов» (м. Мелітополь), козацький фестиваль «Покрова на Хортиці», регіональні заходи – фестиваль-конкурс на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», Запорізький туристичний фестиваль «Запоріжжя – місце щастя». Вже традиційно приймають гостей Новорічно-різдвяний фестиваль, фестивалі національної кухні, «Поетичний травень», «Срібна купальська роса» (Токмацький район). Велика увага приділялася підтримці творчих проектів, спрямованих на популяризацію театрального, музичного, вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва.
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, заслужений працівник культури України, Владислав Мороко розповідає:
– З метою підвищення туристичної, культурної та інвестиційної привабливості області установами культури ведеться велика робота з пошуку територіальних брендів, створення умов для розвитку внутрішнього, в’їзного та пізнавального туризму. Вже не перший рік Департамент спільно з обласним методичним центром культури і мистецтва формує календар фестивальних подій, де включені всі значущі події області. Внесення районних брендових фестивалів в календар Запорізької області дозволяє його організаторам показати свою територію з кращого боку, тим самим підвищуючи статус району в цілому. Так в календар за 2017 рік увійшов 31 проект. Контент календаря регулярно поповнюється, по області майже цілий рік можна мандрувати зі свята на свято. Ми запрошуємо на наші фестивалі гостей з усієї України, з усього світу!
Фестивальне життя Запорізького краю – зі свята на свято
За підтримки облдержадміністрації протягом року в Запорізькій області проходить понад 20 міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних фестивалів. Надовго запам’яталися запоріжцям та гостям області міжнародний театральний фестиваль «Місце зустрічі – Запоріжжя. Німецько-український театральний фестиваль», всеукраїнські фестивалі – відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Баянне коло на Запоріжжі», фестиваль духової та естрадної музики «Таврійські сурми» (м. Мелітополь), фестиваль духовної музики «БЛАГОFEST», молодіжний міжнаціональний фестиваль «Віра. Надія. Любов» (м. Мелітополь), козацький фестиваль «Покрова на Хортиці», регіональні заходи – фестиваль-конкурс на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», Запорізький туристичний фестиваль «Запоріжжя – місце щастя». Вже традиційно приймають гостей Новорічно-різдвяний фестиваль, фестивалі національної кухні, «Поетичний травень», «Срібна купальська роса» (Токмацький район). Велика увага приділялася підтримці творчих проектів, спрямованих на популяризацію театрального, музичного, вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва.