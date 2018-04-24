Єгор Мороз: «Думка громади має значення»

Начальник управління юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради Єгор Мороз розповів про роботу ввіреного йому підрозділу в умовах реформи децентралізації.
Єгоре Олеговичу, каденція депутатського корпусу ради сьомого скликання добігає свого екватора – завершується другий рік його діяльності. Якщо підбивати загальні підсумки, то можна констатувати, що діяльність обласного органу місцевого самоврядування, зокрема, у сфері розпорядження майном спільної комунальної власності обласної громади стала більш прозорою і відкритою як для жителів області, так і для, як це не дивно прозвучить, самих депутатів. Яким чином цього вдалося досягти?
– По-перше, це бажання і готовність самих депутатів у вирішенні нагальних для жителів з їх територій проблем щодо розпорядження спільним комунальним майном обласної громади брати відповідальність на себе. Вони беруть активну участь в обговоренні питань на засіданнях депутатських комісій, опрацьовують виважені рішення з огляду на інтереси своїх виборців. По-друге, нашим управлінням підготовлено та у подальшому затверджено депутатами порядок надання цього майна в оренду на конкурсних засадах, що, в свою чергу, забезпечує відкритість і прозорість процесу.
Якщо вже заговорили про комунальну власність обласної громади, які складнощі доводиться долати у цій царині?
– Найбільше проблем виникає із комунальними підприємствами, які вже багато років тому були ліквідовані, але процес їх ліквідації не було доведено до логічного завершення. Такі підприємства ліквідовували не тільки тому, що вони не приносили прибутків, а й, попередньо з’ясувавши, чи є у громади потреба в них. Це дуже копітка і виснажлива робота – дати їм раду. Втім, ми поступово вирішуємо ці питання. Зокрема, існуюче на папері комунальне підприємство «Запоріжкіно» Запорізької обласної ради, нарешті ліквідоване. Де-юре діяльність комунального підприємства «Запоріжкіно» Запорізької обласної ради, яке вже вичерпало свій ресурс, морально застаріло, бо в країні кардинально змінилася система кінопрокату, і на той момент вже фактично не діяло, була припинена шляхом ліквідації згідно з рішенням другої сесії шостого скликання Запорізької обласної ради від 23 грудня 2010 р. № 41 «Про припинення комунального підприємства «Запоріжкіно» Запорізької обласної ради шляхом ліквідації». Діяльність підприємства була завершена в жовтні 2012 року. Але де-факто КП залишалось на балансі Запорізької обласної ради. Наполеглива та принципова позиція щодо впорядкування об′єктів спільної власності приносить свої результати – нарешті, через 8 років після прийняття рішення обласної ради, процес ліквідації підприємства завершено.
Яка роль вашого управління у реалізації реформи децентралізації?
Це ще один важливий і вагомий напрямок роботи наших фахівців. Сьогодні триває активний процес формування об’єднаних територіальних громад. А відтак виникають проблеми з передачею їм на баланс частини об’єктів спільної комунальної власності. У всіх це відбувається вперше. Продуктивного досвіду такої роботи практично немає. До того ж не у всіх ОТГ є свої юристи і відповідні фахівці, які можуть забезпечити супровід цього процесу належним чином. Тож ми долучаємось до цієї роботи, допомагаємо проводити її у відповідності до діючих законодавчих норм, створювати зразки відповідної нормотворчої діяльності в рамках місцевого самоврядування.
З реалізацією децентралізації зміниться структура рівнів органів місцевого самоврядування. Передбачається, що обласна рада збереже свою позицію. Чим це обумовлено?
Так, основними адміністративно-територіальними суб’єктами стануть об’єднані територіальні громади. Вони розпоряджатимуться всім майном комунальної власності, розташованим на їхніх територіях. Втім, не все майно ОТГ зможуть утримувати самостійно. Мова про 167 закладів, зокрема, лікарняні, навчальні, культурні, обласного підпорядкування. Вони залишаться на балансі обласної громади. А отже опікуватиметься ними обласна рада. Окрім утримання цих об’єктів, обласна рада і надалі виконуватиме головну свою функцію – забезпечуватиме участь громадян у прийнятті управлінських рішень через обраних ними депутатів. Часи, коли такі рішення приймалися кулуарно, вже невідворотно минули. Сьогодні думка громади має значення. На часі формування у людей спроможності і здатності до такої діяльності. І обласна рада забезпечуватиме цей процес.
Валерія Євгеньєва