Юліана Козаченко: «Від оподаткування запорізьких земель бюджети громад отримали понад 239 мільйонів гривень»

За перший квартал 2018 року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 239,2 мільйона гривень плати за землю. Це на 4,2 мільйона більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Основну суму платежу забезпечили суб’єкти господарювання-юридичні особи, сплативши 213,7 мільйона, що на 4,5 мільйона більше, ніж торік.
Лідерами зі сплати податку стали землекористувачі м. Запоріжжя – вони перерахували 111,3 мільйона гривень, платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів направили до бюджетів 33,3 мільйона, Бердянського та Приморського районів – 19 мільйонів, Мелітопольського та Приазовського районів – 17,8 мільйона.
– Плата за землю посідає третє місце за обсягами надходжень до місцевих скарбниць регіону. Тому детінізація у сфері земельних відносин, як фактор підвищення податкових надходжень, є пріоритетним напрямком роботи і для фіскальних органів, і для місцевої влади. Так за результатами спільної роботи територіальних органів ГУ ДФС у Запорізькій області, підрозділів Держгеокадастру та Фонду державного майна додатково залучено до оподаткування 10 суб’єктів господарської діяльності, які за рік мають сплатити 1 мільйон 287 тисяч гривень земельного податку, – повідомила в. о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Головне управління ДФС у Запорізькій області