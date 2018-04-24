22 квітня у храмі Покрови Пресвятої Богородиці на о. Хортиця відбувся молебень за утворення Єдиної Помісної Української Церкви, за сходження Духу Святого на цю добру справу. Молебень очолив керуючий Запорізькою єпархією Преосвященніший Фотій, Єпископ Запорізький і Мелітопольський. Участь в молебні взяли священики приходів Запорізького району УПЦ КП, народний депутат Ігор Артюшенко, національні гвардійці, громадськість Запоріжжя, гості острова Хортиця.
Єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій наголосив, що Українська Церква та Українська держава переживають переломний момент у своїй історії. 17 квітня Президент України Петро Олексійович Порошенко написав офіційне звернення до Вселенського Патріарха із проханням надати Томос про автокефалію Православній Церкві в Україні. Весь єпископат Української Православної Церкви Київського Патріархату підписав звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням надати Томос про автокефалію Православної Церкви в Україні. Аналогічне прохання також підписав єпископат Української Автокефальної Православної Церкви.
19 квітня Верховна Рада України підтримала звернення Президента Петра Порошенка та проголосувала за звернення до Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, щодо надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні.
У зв`язку з цими подіями Київський Патріархат провів в усіх церквах спільну молитву за утворення Єдиної Помісної Української Церкви, за Його Всесвятість Вселенського Патріарха Варфоломія, за Президента України Петра Порошенка, за успіх доброї справи та за Божу допомогу в ній.
Молебень за утворення Єдиної Помісної Української Церкви
22 квітня у храмі Покрови Пресвятої Богородиці на о. Хортиця відбувся молебень за утворення Єдиної Помісної Української Церкви, за сходження Духу Святого на цю добру справу. Молебень очолив керуючий Запорізькою єпархією Преосвященніший Фотій, Єпископ Запорізький і Мелітопольський. Участь в молебні взяли священики приходів Запорізького району УПЦ КП, народний депутат Ігор Артюшенко, національні гвардійці, громадськість Запоріжжя, гості острова Хортиця.