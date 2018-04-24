На базі ЗНВК «Запорізька Січ» відбувся семінар з безпеки життєдіяльності для співробітників закладів освіти

23 квітня на базі ЗНВК «Запорізька Січ» військово-спортивного профілю відбувся семінар із спеціалістами управління освіти, керівниками методичних об’єднань і працівниками закладів освіти, які відповідають за безпеку життєдіяльності. Захід відбувся у рамках Дня цивільного захисту з метою удосконалення проведення профілактичної роботи для запобігання травмуванню та загибелі дітей під час надзвичайних подій різного характеру.
У семінарі взяли участь представники Департаменту освіти і науки ЗОДА, Головного управління ДСНС області, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, волонтери ЗОО ТЧХ України, представники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Запоріжжя.
Безпека підростаючого покоління – пріоритетний напрямок роботи рятувальників ДСНС, тому проведення таких заходів завжди є актуальним. Адже, завдяки спільним зусиллям фахівців ДСНС та освітян є можливість попередити біду, мінімізувати її наслідки, організувати та виконати дієвий комплекс заходів аби забезпечити безпеку здобувачів освіти, особливо під час навчального процесу.
З початку року в області виникло 988 пожежі, на яких вдалося врятувати 45 людей, 6 з яких –діти. На щастя, внаслідок цих подій жодна дитина не загинула. Враховуючи той факт, що не тільки природна дитяча цікавість часто стає причиною виникнення нештатних подій, а і небезпечні фактори сьогодення які несуть потенційну загрозу їхньому здоров’ю та життю, рятувальники нагадали учасникам правила протипожежної безпеки під час навчального процесу та у побуті, особливості евакуації у разі виникнення надзвичайної події у закладі освіти. Не оминули увагою і небезпеку вибухонебезпечних предметів та правила безпеки під час їхнього виявлення.
У ході практичного блоку співробітники школи відпрацювали евакуацію із приміщення закладу у разі загрози НС.
За активну громадську позицію, навчання підростаючого покоління правилам безпеки життєдіяльності та сумлінне виконання професійних обов’язків грамотами Головного управління ДСНС України у Запорізькій області відзначили представників управління освіти, директорів шкіл та завідувачів дошкільних закладів, які доклали найбільших зусиль в організацію безпеки здобувачів освіти у своїх закладах.
Наприкінці заходу усі учасники отримали відеоматеріали профілактичного змісту для демонстрації у ході навчальних дисципліни «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни», що сприятиме ефективнішому засвоєнню інформації дітьми.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області