На Запоріжжі поліцейські оперативно розкрили розбійний напад на жінку

Співробітники кримінальної поліції затримали двох чоловіків, які, погрожуючи зброєю, заволоділи майном мешканки Мелітополя. Вирішується питання обрання щодо них запобіжного заходу.
23 квітня близько 11:00 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області завернулась місцева мешканка із заявою про розбійний напад.
Встановлено, що 23 березня 2018 року о 15:30 двоє невідомих чоловіків проникли до будинку по вулиці Сухова в Мелітополі. Погрожуючи пістолетом, нападники заволоділи майном 57-річної жінки та втекли.
Незважаючи на несвоєчасне звернення потерпілої, співробітники кримінальної поліції встановили особи зловмисників та доставили їх до відділу поліції. Правоохоронці вилучили речові докази та пістолет «Флобер».
Нападники – мешканці Мелітополя 1989 та 1999 років народження. Обидва чоловіка вже попадали в поле зору правоохоронців за крадіжки та пограбування.
Постраждала впізнала обох нападників. На даний час вирішується питання обрання запобіжного заходу для зловмисників.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року запорізькими поліцейськими 46 особам повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів.
Нагадаємо, що поліцейські затримали двох чоловіків, які побили та пограбували чоловіка у Дніпровському районі Запоріжжя.
Відділ комунікації поліції Запорізької області