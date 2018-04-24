На Запоріжжі внаслідок вибуху постраждав голова Мирненської селищної ради

В селищі міського типу Мирне Мелітопольського району стався вибух. Внаслідок якого голова селищної ради отримав тілесні ушкодження. Відкрито кримінальне провадження.
23 квітня близько 21:00 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Садовій в селищі міського типу Мирне Мелітопольського району стався вибух невідомого пристрою.
Внаслідок вибуху постраждав голова Мирненської селищної ради. Чоловіка 1963 року народження «швидкою» доставлено до Мелітопольської районної лікарні, де йому була надана медична допомога. За даними лікарів, чоловік отримав незначні тілесні ушкодження, його життю нічого не загрожує.
На місці події працювали екстрені служби, слідчо-оперативна група та співробітники Вибухотехнічного управління. Терміново до Мелітополя виїхав очільник запорізької поліції Олег Золотоноша та його заступник – начальник Слідчого управління Костянтин Гребенюк.
За попередніми даними біля воріт приватного будинку стався вибух гранати «РГД-5». З місця злочину вилучено металеві фрагменти та важіль підривника УЗРГМ.
Вилучене направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
На даний час тривають оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення осіб причетних до скоєння злочину.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.5 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.
Нагадаємо, що під час операції «Зброя та вибухівка» поліцейські провели обшук домоволодіння в селі Більмацького району та вилучили зброю, боєприпаси і вибухові речовини.
Відділ комунікації поліції Запорізької області