ПЛАНЕТИ. Академічний симфонічний оркестр Головний диригент-народний артист України ВЯЧЕСЛАВ РЕДЯ

Запрошуємо вас поринути у загадкові й неосяжні простори космосу, у безмежний симфонічний калейдоскоп, океан музики й гармонії!
На численні прохання глядачів – вдруге ПРЕМ’ЄРА дивовижної музики Густава Холста “ПЛАНЕТИ”!
Сучасний монументальний твір “Планети” складається з 7-ми частин, відповідно до кількості планет у Сонячній системі (окрім Землі). Глибокі, проникливі мелодії змальовують красу, велич і піднесеність Всесвіту. Ненав’язлива, легка для сприйняття мова сюїти поєднує найкращі музичні традиції, які існували на межі XIX-XX століть в англійській, австро-німецькій, французькій та, що цікаво, слов’янській музиці. Чарівна, піднесена музика справляє грандіозне враження на слухачів.
ЛАЗЕРНЕ ШОУ додасть неперевершених емоцій та створить ефект присутності в самому серці Галактики!
Ціна квитка від 100 грн
Квитки продаються в касах філармонії та білетної агенції musin.zp.ua
Каса: 236-44-67
Довідки: 236-99-77, 236-44-85