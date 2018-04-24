Запоріжжя — це унікальне місто з багатовіковою історією, культурний та індустріальний центр країни, батьківщина козацької вольниці, аристократичного Олександрівська та споруд часів бронзи.
Первозданна природа і сакральні святилища острова Хортиці сплелися в унікальному поєднанні з автентичними традиціями. Запоріжжю є чим пишатися, чим поділитися, про що розповісти й що показати…
Традиційно, 1 травня, на Запоріжжі відкривається туристичний сезон! Запорізька обласна філармонія пропонує вам зустріти його у духовному серці, колисці козацької слави – на о. Хортиця концертом просто неба! На гостей чекає зворушливе музичне свято! Чудовий настрій та позитивні емоції глядачам подарують провідні майстри сцена, солісти та академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці» Запорізької обласної філармонії, художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь! Вас порадують популярні сучасні хіти та кращі композиції національного вокального й хореографічного мистецтва.
Незрівнянна енергетика Хортиці, чисте повітря, тепле сонце, блакитні хвилі Дніпра у поєднанні з якісною музикою та професійним виконанням – це найкращий відпочинок для всієї родини! Зустрічаємося 1 травня о 12.00 на оглядовому майданчику Музею запорозького козацтва Національного заповідника «Хортиця».
Розпочинайте літо разом з нами!
Проїхати можна так:
– тролейбус №3,
– маршрутне таксі №№ 93, 46 від зупинки «Металургів» в бік «Дніпрогесу» до зупинки «Запоріжкран», далі – пішохідна прогулянка через арочний міст – о. Хортиця Музей запорозького козацтва.
Відкриття туристичного сезону
Запоріжжя — це унікальне місто з багатовіковою історією, культурний та індустріальний центр країни, батьківщина козацької вольниці, аристократичного Олександрівська та споруд часів бронзи.