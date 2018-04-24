Запорізькі рятувальники спільно з представниками обласного управління лісового та мисливського господарства провели навчання по безпечному поводженню в екосистемах

З настанням довгоочікуваного весняного потепління рятувальники стикаються з проблемою порушення людьми правил пожежної безпеки під час відвідування екосистем. Як результат – масштабні пожежі на відкритій території, непоправна шкода екології та чималі матеріальні збитки.
На території Запорізької області розташовано 6 лісництв Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства загальною площею 76,8 тис. га (з яких приблизно 15 тис. га природно-заповідна зона). З початку 2018 року в природних екосистемах Запорізької області виникло 269 пожеж на загальній площі 97 га, за аналогічний період 2017 року – 394 пожеж на загальній площі 96 га.
23 квітня спеціалісти Служби порятунку спільно з представниками Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства провели навчання особового складу на оперативне та якісне реагування під час пожеж в екосистемах. До заходу також долучилися журналісти регіональних засобів масової інформації.
У рамках навчань, бійці ДСНС ліквідували імітовану пожежу у лісі, спричинену людською необачністю, після чого працівники лісового господарства провели майстер-клас для представників ЗМІ і показали близько десяти різноманітних способів, як правильно та безпечно розпалювати багаття на відкритій території для того, щоб не нанести непоправної шкоди природному середовищу.
«Дуже важливо розширювати свідомість населення, особливо у питаннях власної безпеки і збереження довкілля. Тому, інформування громадськості та постійна профілактика – це завдання не тільки Державної служби з надзвичайних ситуацій, але й кожного громадянина, бо тільки разом ми зможемо змінити світ на краще», – зазначила начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Запорізькій області підполковник служби цивільного захисту Юлія Баришева.
Шановні громадяни! Не допускайте необережності у поводженні з вогнем. У випадку, якщо ви помітили, що пожежа тільки починається, наприклад, невелике загоряння трави, спробуйте загасити його самотужки. Іноді досить просто затоптати полум’я або збити гілками листяних порід дерев, закидати піском чи ґрунтом. Після цього варто почекати і переконатися, що трава або підстилка не жевріють, інакше вогонь може розгорітись знову.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Запорізькі рятувальники спільно з представниками обласного управління лісового та мисливського господарства провели навчання по безпечному поводженню в екосистемах
З настанням довгоочікуваного весняного потепління рятувальники стикаються з проблемою порушення людьми правил пожежної безпеки під час відвідування екосистем. Як результат – масштабні пожежі на відкритій території, непоправна шкода екології та чималі матеріальні збитки.