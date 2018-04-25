„Баянне коло на Запоріжжі” отримало французьку мелодику

20-22 квітня на базі Запорізького музичного училища імені П. Майбороди пройшли заходи ІІІ відкритого Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Баянне коло на Запоріжжі”. Засновники конкурсу: Міністерство культури України, Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, Національна Всеукраїнська музична спілка, комунальний заклад „Запорізьке музичне училище ім. П.І. Майбороди” Запорізької обласної ради, Alliance Française Zaporojié, комунальна установа „Обласний методичний центр культури і мистецтва” Запорізької обласної ради.
Вже втретє наше місто приймає учасників Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Баянне коло на Запоріжжі”, який проходить на базі КЗ „Запорізьке музичне училище імені П. І. Майбороди” ЗОР. Баянна школа Запоріжжя заслужено вважається однією з найкращих в Україні. Знаменно, що ідея проведення конкурсу народилася саме у Запоріжжі, на славній козацькій землі, яка зростила чимало видатних і знаменитих музикантів.
Родзинкою цьогорічного свята музики свята став арт-перформанс „Баянне коло на Хортиці” на території ІКК „Запорозька Січ” Національного заповідника „Хортиця”. Гостями свята музики стали Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні, пані Ізабель Дюмон, перший заступник голови обласної державної адміністрації Елла Слепян, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, народний депутат України Ігор Артюшенко, представники міської влади. Близько 150 музикантів різного віку зіграли „Запорізький марш” і вальс „Під небом Парижа”.
Вітаючи учасників музичного свята Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні, пані Ізабель Дюмон відзначила важливість творчих міжнародних зв’язків і запевнила, що її країна підтримує Україну на шляху до свободи.
Ще одним сюрпризом фестивалю „Баянне коло на Хортиці” став виступ пані Ізабель Дюмон під час гала-концерту в музучилищі – Посол Франції зіграла на віолончелі у складі квінтету „Містерія”.
Також під час ІІІ відкритого Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Баянне коло на Запоріжжі” відбувся концерт володаря Гран-прі ІІ конкурсу „Баянне коло на Запоріжжі” Андрія Бєдного, майстер класи та незабутні зустрічі.
Серед переможців ІІІ відкритого Всеукраїнського конкурсу – чимало запоріжців. Так перші місця у різних номінаціях посіли студенти Запорізького музичного училища імені П.І. Майбороди Михайло Передрій, дует Михайло Передрій – Денис Снєгірьов, Денис Ляшко (ДМШ №1), дует Маргарита Вітенко -Всеволод Денщиков (ДМШ №3) та ще чимало талановитих молодих музикантів. Приз „Надія фестивалю” отримав семирічний Костя Передрій.