Бібліотеки Запорізької області поступово стають сучасними інтелектуально-духовні центрами

На сучасному етапі нові інформаційні реалії стимулюють бібліотеки до пошуку ефективних шляхів збереження постійних читачів і залученню нової аудиторії, – вважає директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації, заслужений працівник культури України, Владислав Мороко. – Сьогодні бібліотеки є не просто скарбницею знань, а й інтелектуально-духовним центром, в якому відбуваються різноманітні культурно-освітні та мистецькі заходи (конференції, презентації, майстер-класи, виставки), діють клуби за інтересами тощо.
Протягом року збільшилася кількість масових заходів, які були організовані бібліотечними працівниками, кількість звернень на веб-сайти бібліотек досягли 739,5 тис. (2016 року – 622,7). Книгозбірні підвищили активність у соціальних мережах. Удосконалився рівень володіння бібліотекарями комп’ютерною грамотністю, діють сайти та блоги бібліотек, готуються буктрейлери та мультимедійні презентації.
Запорізька обласна універсальна наукова та Василівська центральна бібліотеки взяли участь у загальноукраїнському заході Української бібліотечної асоціації (УБА) – дисплей-кросінгу «Мрій, читай, мандруй». У рамках проекту УБА «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся» у бібліотеках області продовжується створення пунктів європейської інформації. Разом з громадськими організаціями у Приморській, Мелітопольській центральних бібліотеках та ЗОУНБ створені коворкінг-центри «Спільно HUB», для молоді HUB створено на базі Токмацької МЦБ.
Особливу увагу бібліотеки приділють переселенцям (внутрішньо переміщеним особам), учасникам АТО, людям з особливими потребами.
У Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва було реалізовано грантовий проект «Я тебе чую: зниження насильства в сім’ях ВПО та учасників АТО, сприяння запобіганню нових конфліктів в українському соціумі за допомогою методу Форум-театру», який проходив у рамках міжнародного проекту «Подолаємо наслідки війни разом». Силами бібліотекарів було проведено 14 постановок у 7 населених пунктах Запорізької області. Також спільно з волонтерами проводилися виїзні заходи для воїнів АТО у зоні бойових дій в Донецькій області та для воїнів, які проходять строкову службу в місті Запоріжжі.
У бібліотеці для дітей «Юний читач» у рамках арт-проекту «Всякому серцю любов і тепло» для дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб проводилися заняття з арт-терапії. Системно проводяться тижні дитячого читання, дітей заохочують до участі у Всеукраїнському конкурсі «Книгоманія». Здійснення різнопланових заходів у бібліотеках сприяють духовному розвитку як дітей, так і дорослих читачів, формують їх національну свідомість, активну життєву позицію.
Протягом року музейні заклади та бібліотеки області ще раз довели, що стали не лише місцем зберігання пам’яток та книг, а й культурними центрами, де можна змістовно й цікаво провести дозвілля.