Читайте у газеті “Запорізька правда” за 26.04.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 26 квітня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Скільки свят ми відзначатимемо найближчим часом? Про це дізнайтеся із «Запорізької правди». І якщо про Першотравень хтось зазначить, що годі й говорити, ми заперечимо – ви ще не все знаєте про цей день. Також дізнайтесь про міжнародні День танцю і навіть про День джазу. І про те, як ми їх вшануємо у нас на Запоріжжі
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.
У нинішньому випуску газети через долю ветерана пожежної охорони, полковника внутрішньої служби у відставці, чорнобильця ІІ категорії, автора історичних книжок запоріжця Сергія Сухого проведемо дослідження страшної техногенної катастрофи – Аварії на Чорнобильській АЕС, і її наслідків для пересічних громадян
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Що пані Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон робила у Запоріжжі? Які стосунки у неї з віолончеллю? Який французький національний музичний інструмент популяризують запорізькі митці? Про все це читайте у матеріалі журналістки Віталіни Московцевої на шпальтах «Запорізької правди».
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію.
У рубриці «Освіта» дізнайтесь про інновації в цій галузі і про те, як тепер нам з цим жити.
А у рубриці «Вітер мандрів» опануйте чимало лайф-хаків з відвідання цікавої країни Македонії.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
«Запорізька правда» також пропонує й захоплюючу рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині пропонуємо вашій увазі розповідь про унікальний водоспад, який журналісти газети розшукали на теренах нашої області.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.