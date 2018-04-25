Юліана Козаченко: “Власники елітних автівок збагатили бюджети запорізьких громад на 1 мільйон 615 тисяч”

За перший квартал 2018 року запорізькі автовласники сплатили до місцевих бюджетів 1 мільйон 615 тисяч гривень транспортного податку. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, сплачена сума на 459 тисяч або на майже 40% перевищує показники 2017 року.
Із загальних надходжень найбільші суми транспортного податку сплатили мешканці м. Запоріжжя – понад 700 тисяч, платники Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів забезпечили близько 182 тисячі, Оріхівського та Гуляйпільського районів – майже 180 тисяч, Мелітопольщини та Приазов’я – 178,5 тисячі, Бердянського та Приморського районів – майже 131 тисячу, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 96 тисяч.
Нагадаємо, транспортний податок, ставка якого складає 25 тисяч гривень на рік, сплачується за легкові автомобілі до п’яти років з дати випуску та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2018 році – це 1 мільйон 396 тисяч 125 гривень (3723 грн. * 375).