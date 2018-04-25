Країни Бенілюксу стають ближчими до Запоріжжя

26 квітня Запорізька торгово-промислова палата приймає бізнес-делегацію з Бельгії та Люксембургу у складі представників підприємств інжинірингової, металургійної, аграрної, фінансової, юридичної галузей. Мета візиту – пошук у Запоріжжі нових ділових контактів.
Країни Бенілюксу, де сьогодні розташовані ключові для Європейського Союзу інституції, – бажані партнери для українських підприємств. Особливо – коли мова йде не тільки про інвестиційну співпрацю та створення спільних виробництв, але й отримання безцінного досвіду щодо правил виходу на європейські ринки.
Підтвердив це і партнерський проект Запорізької торгово-промислової палати – East Invest2 Європейської Комісії, що завершився минулого року. Зокрема, випускникам Академії малого та середнього бізнесу – запорізьким топ-менеджерам пощастило прослухати освітній курс від досвідченого експерта у галузі експорту бельгійської регіональної ТПП Люка ван Луверена, а також – отримати індивідуальні консультації та так звану «дорожню карту» експорту продукції.
Будемо сподіватися, що вже 26 квітня бізнес-перемовини з підприємцями Бельгії та Люксембургу у Запорізькій торгово-промисловій палаті допоможуть компаніям нашого регіону налагодити нові ділові контакти.
Довідково
У презентаційних матеріалах учасники делегації Бельгії та Люксембургу метою візиту до Запоріжжя найчастіше визначають налагодження кооперації у сфері переробки, пошук дистрибьюторів, експорт/імпорт продукції.
У складі делегації:
Торгово-промислова палата Люксембургу – національна бізнес-асоціація, що, як і Запорізька ТПП, однією з найголовніших місій вбачає розвиток зовнішньоекономічної співпраці.
Валлонське агентство з експорту та інвестицій (AWEX) – урядове агентство регіону Валлонія в Бельгії, яке відповідає за просування зовнішньої торгівлі.
Сімейна компанія Menart – історично пов’язана з агросектором та спеціалізується на переробці органічних відходів, для чого має повний спектр машин.
Група компаній Paul Wurth – провідний гравець на світовому ринку проектування, постачання обладнання та виробничих потужностей для металургійної промисловості.
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