«Мотор Січ» рейдерять з особливою жорстокістю, чи убезпечують державний інтерес?

У понеділок на центральній прохідній АТ «Мотор Січ» працівники підприємства стали свідками масок-шоу з особливою жорстокістю. Тому зрозуміли: це не тренувальна операція силовиків, а дещо на кшталт озброєного захоплення підприємства. Озброєні крупнокаліберними автоматами люди у камуфляжі і балаклавах перестрибнули через вертушки, поклали на землю кілька співробітників і охоронців. Тих, хто чинив опір, безжально побили. Жінку-охоронця при виконанні її службових повноважень поклали просто обличчям в асфальт. Керівника караулу, який спробував запобігти проникненню невідомих озброєних людей на ввірене йому підприємство, сильно побили. Із струсом мозку його доправили до лікарні.
Як згодом з’ясувалося, операцію, аж ніяк не тренувальну, на «Мотор січі» проводив спецпідрозділ СБУ «Альфа». Служба безпеки України підтвердила, провела тут обшуки у зв’язку з підозрою у підготовці до диверсії. Як повідомила прес-служба відомства. запобіжний захід було проведено в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 (диверсія) за фактом підготовки до вчинення дій, спрямованих на ослаблення держави через руйнування стратегічного підприємства “Мотор Січ”. За наявними у СБУ даними, представники іноземної компанії розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології. “Для реалізації цих намірів, всупереч українському законодавству, іноземцями здійснено опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій “Мотор Січі”, який наразі оформлено на шість офшорних компаній та фізичну особу”, – йдеться у повідомленні. Як зазначається, в рамках вказаного кримінального провадження у 2017 році, згідно з отриманою ухвалою суду, було накладено арешт на пакет акцій “Мотор Січі” у 56%.”З метою отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні співробітники СБУ 23 квітня провели санкціоновані обшуки в адміністративних приміщеннях заводоуправління, відділу цінних паперів ПАТ “Мотор Січ” та місцями проживання окремих фізичних осіб”, – підтвердили у прес-службі.
За фактом вчинення таких дій народний депутат і почесний голова правління АТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв дав відкриту прес-конференцію. Він називає обшуки на підприємстві, проведені напередодні СБУ, «надуманою акцією» і одним із етапів «рейдерського захоплення» компанії.
Нам закидають претензії по статті «диверсія». Ми підняли закони України, щоб прочитати, що таке диверсія, щоб знайти в тексті себе. У законі сказано, що диверсія передбачає руйнування будівель, підпал, свідоме радіоактивне зараження території з метою ураження людей. На сьогодні ми жодної будівлі не зруйнували, не підпалили і з радіоактивними елементами взагалі не маємо справи. Тобто настільки надумана чи не продумана ця акція, і це наводить на думку, що, мабуть, це рейдерське захоплення, – заявив він журналістам.- І саме ганебне для України те, що обшукують квартири. Поки чоловік на роботі, в кімнаті бабуся з онуками – вриваються люди в масках, наводять страх і жах, перевертають в квартирі все догори дном і ні з чим йдуть, і так два рази.
Що ж до обвинувачення в концентрації пакету акцій «Мотор Січі» у руках іноземців, Вячеслав Богуслаєв підтвердив: акції підприємства перебувають у вільному продажі на біржах, їх може придбати будь-хто у будь-якій кількості. Також голова правління ПАТ «Мотор Січ» заявив, що співпраця з китайським бізнесом відбувається в рамках діючого українського законодавства. І більше того, вихід підприємства на ринки інших країн – це стратегія розвитку «Мотор Січі».
Сьогодні ми будуємо свої заводи в інших країнах, бо інакше на пробитися на їхні ринки. И так робимо не тільки ми. Всесвітні корпорації «Боїнг», «Роллс-Ройс», «Дженерал Елекрікс» та інші роблять так само, -зазначив Вячеслав Богуслвєв.- Через війну ми втратили ринок в Росії. А це майже 40% продукту нашого виробництва. Тому мусимо замінити його іншими. Вже маємо заводи в Індії, Алжирі, Єгипті, Арабських Еміратах. Збудували вертолітну базу в Перу, ведемо аналогічне будівництво в Бразилії. Сьогодні мав перемовини із делегаціями промисловців з Польщі та Іспанії. Завдяки такій нашій політиці, тільки вертолітне виробництво дозволило нам за останні три роки збільшити кількість робочих місць в Україні на 3 тисячі.
Підбиваючи риску зустрічі із журналістами, Вячеслав Богуслаєв наголосив, що «Мотор Січ» буде захищатися від рейдерів, які хочуть поживитися на цілком продуктивному бізнесі, але тільки законними способами. І один із них – широке інформування громадськості про аналогічні протиправні вчинки силовиків по відношенню до підприємтсва.
Олександра Воронцова