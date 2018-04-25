На Запоріжжі поліцейські викрили двох браконьєрів

Під час профілактичної операції «Нерест» у місті Енергодар працівники поліції виявили двох чоловіків, які за допомогою заборонених засобів виловили 298 рибин.
24 квітня працівники поліції на виїзді з міста Енергодар зупинили двох чоловіків, які пересувались на автомобілі «ВАЗ». Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили заборонені знаряддя вилову риби, 291 лящ та 7 сазанів.
Поліцейські встановили особи браконьєрів. Ними виявились жителі міста Енергодар 1995 та 1978 років народження.
На даний час тривають слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).
Нагадаємо, що працівники водної поліції виявили трьох громадян, які здійснювали вилов риби сітками.
Відділ комунікації поліції Запорізької області