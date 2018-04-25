Продовження курсу підвищення кваліфікації шкільних педагогів з військової справи

На території військового містечка №2 пройшов другий день програми курсу підвищення кваліфікації для викладачів Запорізьких загально-освітніх шкіл, які привчають школярів старших класів військовій справі та медицині.
Гвардійці продемонстрували вчителям важку техніку та озброєння, а також розповіли їх особливості та тактико-технічні характеристики. Наприклад, викладачі дізнались та побачили на власні очі гордість гаубичного самохідно- артилерійського дивізіону САУ 2С1 «Гвоздіка», підрозділ якого вже 2 рік поспіль тримає звання кращого артилерійського бойового розрахунку Національної гвардії України. Бійці поспілкувались з викладачам, поділившись досвідом та знаннями з цієї нелегкої справи, а також показали, як ця важка бойова машина рухається.
Далі, під контролем та наглядом начальника артилерії 9 полку оперативного призначення НГУ майором Олександром Шкрябіним, педагоги вивчали міномети різних калібрів та знайомились з новими БТР-ами 4Е та модернізованими БТР-3. Спеціалісти-військовослужбовці розповідали скільки ці машини потребують пального, який за ними догляд, та чи вміють вони плавати. Вчителі із захватом слухали гвардійців та задавали чимало питань.
«Оце буде що дітям розповісти, стільки корисної та цікавої інформації я сьогодні дізнався, та ще й побачив все на власні очі…» – поділився викладач територіального відділу освіти Заводського району Олексій Грязнов.
Мета сьогоднішнього курсу досягнута, вже завтра викладачі шкільної «військової справи» прибудуть на полігон військової частини 3029 НГУ, де їм доведеться практично засвоювати бойову та спеціальну підготовку гвардійців.
старший солдат Олег Соловйов