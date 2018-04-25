Протягом доби запорізькі поліцейські вилучили гранати, рушницю та набої

Під час операції «Зброя і вибухівка» працівники поліції виявили зброю і боєприпаси на території Запоріжжя та області.
23 квітня працівники територіальних відділів та відділень Головного управління Національної поліції в Запорізькій області вилучили 3 корпуси гранат «Ф-1», 3 запали УЗРГМ, обріз мисливської рушниці та 138 набоїв. Боєприпаси та зброю виявили у жителів Комунарського району Запоріжжя, смт Кирилівка, міста Дніпрорудне, сіл Гуляйпільського та Василівського районів.
Вилучене працівниками Вибухотехнічного управління транспортовано на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Триває розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Всього з початку року на території Запорізької області поліцейські розкрили 56 злочинів у сфері незаконного обігу зброї.
Нагадаємо, що поліцейські вилучили арсенал зброї та боєприпасів у мешканця Більмацького району.
Відділ комунікації поліції Запорізької області